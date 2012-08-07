〔中国债市〕现券表现仍疲软,滚动逆回购难令资金成本有实质性下跌

路透上海8月7日电---中国银行间债市周二现券表现依然不尽如人意,信用债抛压偏重.央行公开市场滚动式逆回购操作,再度为资金面解压.但从另一个角度讲,又令调降存款准备金率时点愈发难测.机构投资者分歧尽显,并等候即将公布的宏观数据给予指引.

交易员表示,近日来现券市场承压主要源于资金成本维持相对高位.如果降准政策一直不兑现,资金面极易受到如准备金例行缴款等时点性因素的冲击,成本难有实质性下跌.

"央行这样滚动(逆回购),(市场)不会缺钱,但是成本难以很快下来."北京一银行交易员认为.

10年期国债一向是债券市场的风向标,银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率已再度登上3.31%位置.而自7月6日央行调降基准利率起,该期限国债一直徘徊于3.23-3.30%的区间.

上述北京的交易员指出,10年期国债已经算是比较"抗跌"的品种,与之相比,其他债券收益率涨幅显然更大.

华北一银行交易员并表示,今日10年期国债最高成交收益率在3.33%的水平,不排除有进一步走升的可能性.

两位消息人士稍早透露,交易商协会今天上午公布了首批三家企业资产支持票据(ABN)名单,这三家企业均属于地方政府城投企业,此举为资金饥渴的地方融资平台开辟新视野.[ID:nSB1711836]

对于城投公司首发ABN,上述北京的银行交易员指出,这是高层想方设法为城投公司提供新的融资渠道,"那么多存量,每年光利息就有多少.没新钱,连利息都还不上."

他并认为,虽然具备新的融资渠道,但有能力的公司还是更偏好发行城投债.毕竟相比ABN,城投债的流动性更好,且ABN以私募的形式发行,发行难度并不低.

剩余期限约9.8年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.3450%/3.3100%,上日尾盘为3.34%/3.28%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5455 3.2524

上日 2.4925 3.4076

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7119/2.6560

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3550/2.3090

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9825/2.9156 (完)

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