《汇市简讯》美元/韩元从1,125水平反弹,韩国央行被指干预

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息

路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。