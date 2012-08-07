《汇市简讯》美元/韩元从1,125水平反弹,韩国央行被指干预

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* 美元/韩元在午后试探1,129水平,重演周一的行情
* 美元/韩元继续从1,125处反弹.有人指称韩国央行采取干预行动
* 新加坡金管局在1.2400水平买进美元/坡元,其他央行也涉嫌干预
* 因此美元/韩元和美元/坡元难以下跌,但在目前环境下,没有理由做多美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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