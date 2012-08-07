《汇市简讯》澳元/美元穿越位于1.0600的期权障碍

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* 澳元/美元在1.0600前方的卖盘被吸纳,该处触碰失效的选择权(knockout option;KO)被清除

* 没有后续上涨,在1.0600和1.0603高位上方出现新的抛盘

* 东京市场人士稍早在82.50低点附近买入澳元/日圆

* 澳元/日圆上档停止单挂在83.10上方.澳洲央行发表声明后,澳元/日圆在亚洲时段触及高位82.96.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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