〔中国债市〕首批三家企业资产支持票据获交易商协会注册通过--消息

路透北京8月7日电---两位消息人士周二表示,中国银行间市场交易商协会今日已注册通过第一批非金融企业发行资产支持票据(ABN),发起人分别为南京公用控股、浦东建设(600284.SS)和宁波城投.

消息人士称,协会今天上午召集了一些企业和主承销商会议,会上宣布了上述消息.

"首批试水的ABN名单,主承销商和企业都选择了发行难度较低的'私募'方式."消息人士表示.

在路透查询时,银行间市场交易商协会相关人士对上述消息亦予以了确认.

据悉,南京公用控股(集团)有限公司此次发行资产支持票据募集资金10亿元人民币,由工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中信证券(600030.SS)(6030.HK)承销.

而宁波城建投资控股有限公司的资产支持票据则由中信银行(601998.SS)(0998.HK)和中信证券联合承销,募资亦约10亿元.

上海浦东路桥建设股份有限公司的资产支持票据则由浦发银行(600000.SS)担任主承销商,募资约5亿元.

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会日前出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707498](完)