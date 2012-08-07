〔中国政策〕国务院出台深化流通体制发展意见,减轻税负鼓励上市

* 国务院出台加快发展流通产业意见,完善财税政策减轻税负

* 鼓励符合条件的大型流通企业上市发债

* 在一定期限内免征农批市场税收

路透北京8月7日电---作为稳增长扩内需的重要内容,中国国务院日前发布有关深化流通体制改革加快流通产业发展的意见,要求通过完善财政金融支持政策,减轻流通产业税收负担;拓宽流通企业融资渠道,支持符合条件的大型流通企业上市融资、设立财务公司及发行公司(企业)债券和中期票据等债务融资工具.

政府网刊登的新闻稿称,国家鼓励银行业金融机构针对流通产业特点,创新金融产品和服务方式,开展动产、仓单、商铺经营权、租赁权等质押融资;改进信贷管理,发展融资租赁、商圈融资、供应链融资、商业保理等业务;充分发挥典当等行业对中小和微型企业融资的补充作用.

积极发挥中央政府相关投资的促进作用,完善促进消费的财政政策,扩大流通促进资金规模,重点支持公益性流通设施、农产品和农村流通体系、流通信息化建设;引导金融机构创新消费信贷产品,改进消费信贷业务管理方式,培育和巩固消费信贷增长点.

为减轻流通产业税收负担,意见要求在一定期限内免征农产品批发市场、农贸市场城镇土地使用税和房产税;将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品;加快制定和完善促进废旧商品回收体系建设的税收政策;完善并落实家政服务企业免征营业税政策,积极推进营业税改增值税试点,完善流通业税制.

为降低流通环节费用,意见要求抓紧出台降低流通费用综合性实施方案;优化银行卡刷卡费率结构,降低总体费用水平,扩大银行卡使用范围;加快推进工商用电用水同价.

意见还要求深入推进收费公路专项清理,坚决取缔各种违规及不合理收费,降低偏高的通行费收费标准.从严审批一级及以下公路和独立桥梁、隧道收费项目.按照逐步有序的原则,加快推进国家确定的西部地区省份取消政府还贷二级公路收费工作进度.

中国流通费用畸高,社会物流总费用占GDP的比重约为18%,为发达国家平均水平的两倍,过高的流通成本一直备受诟病.此举在深化流通体制改革,切实降低流通费用,对于发展流通产业,活跃城乡经济,降低商品价格,扩大居民消费有多方面意义[ID:nSB1542676].(完)

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