《汇市简讯》英镑/美元承压,英国6月工业生产数据料疲弱

1151GMT
* 市场预期英国6月工业生产和制造业生产数据料低迷,英镑承压
* 6月工业生产预估为较上月下跌3.4%,制造业生产料较上月下降4.1%.数据将在08:30GMT公布
* 周一低位1.5547、8月3日低位1.5506和8月2日低位1.5490构成支撑
* 阻力位在1.5600、1.5644、1.5666(昨日高位)和1.5680
* 英国零售业联盟公布,7月同店销售同比增长放缓至0.1%.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
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