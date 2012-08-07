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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 15:06 BJT

《汇市简讯》英镑/美元承压,英国6月工业生产数据料疲弱

1151GMT

* 市场预期英国6月工业生产和制造业生产数据料低迷,英镑承压

* 6月工业生产预估为较上月下跌3.4%,制造业生产料较上月下降4.1%.数据将在08:30GMT公布

* 周一低位1.5547、8月3日低位1.5506和8月2日低位1.5490构成支撑

* 阻力位在1.5600、1.5644、1.5666(昨日高位)和1.5680

* 英国零售业联盟公布,7月同店销售同比增长放缓至0.1%.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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