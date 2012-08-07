《汇市简讯》美元兑日圆走势胶着,守在78.25日圆附近

0705GMT
* 美元兑日圆东京午后走势迟滞,交投于78.20-30日圆.
* 下档到78.00区域日方买盘强劲,买气向下延伸,77.90日圆下方有停止单.
* 78.50下方出现卖兴,逐渐向上蔓延,78.80-85上方及79.00上方有停止单.
* 大部分人认为美元兑日圆仍将在78.00-50日圆区间交投,市场清淡,许多人离场观望.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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