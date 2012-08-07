欧元/美元:已经触及55日均线1.2417美元,并在附近展开盘整.未来仍有空间升向短期通道顶部1.2513美元,但我们预计不会成功升破该水准.不过,需要指出的是,市场可能已完成一波较小的头肩底反转形态.欧元/美元涨势有可能扩大到6月高位1.2748美元.假如随后在2011-2012年下降通道1.2800美元受限,将巩固我们认为较长期偏空的看法.欧元/美元若下跌,近期将在1.2290/1.2325美元寻得支撑,之后支撑位是近期低位1.2042美元.