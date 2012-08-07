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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 15:46 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已经触及55日均线1.2417美元,并在附近展开盘整.未来仍有空间升向短期通道顶部1.2513美元,但我们预计不会成功升破该水准.不过,需要指出的是,市场可能已完成一波较小的头肩底反转形态.欧元/美元涨势有可能扩大到6月高位1.2748美元.假如随后在2011-2012年下降通道1.2800美元受限,将巩固我们认为较长期偏空的看法.欧元/美元若下跌,近期将在1.2290/1.2325美元寻得支撑,之后支撑位是近期低位1.2042美元.

美元/日圆:在6月低位77.65日圆上方继续展示出一些反弹迹象,市场现在关注阻力线79.05,与200日移动均线79.17料将一道构成关键阻力位.但是鉴于技术指标变得更为有利,我们预计本周美元/日圆将测试上述阻力位.必须收在阻力位上方,才能化解下行压力,升向6月高位80.63.若在四个月阻力线79.05受阻,不能排除可能跌向2012年低位76.03和纪录低点75.31.

欧元/日圆:开始挑战2012年通道阻力位,今日该水准位于97.37日圆.市场尚未突破关键阻力位97.76/98.20(前者是近期跌势的50%回档位;后者是2012年迄今跌势的23.6%回档位).不过,短期内该阻力位料会被突破,自此启动的反弹,将会减弱较长期的下档压力,并首先指向6月高位101.63.欧元/日圆跌势预计在96.40/36、95.50、94.92和近期低位94.20受限.

纽约 当日 今年来 2011年

0732GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2420 1.2400 +0.16 -4.06 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.32 78.24 +0.10 +1.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.26 96.99 +0.28 -2.32 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9671 0.9684 -0.13 +3.15 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5612 1.5601 +0.07 +0.50 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9987 1.0002 -0.15 -2.02 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0594 1.0566 +0.27 +3.61 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8213 0.8198 +0.18 +5.51 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.960 82.640 +0.39 +5.49 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.320 64.120 +0.31 +7.50 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.26 122.02 +0.20 +2.28 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2896 1.2874 +0.17 -1.75 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译:洪曦 审校 蔡美珍

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