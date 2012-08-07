《汇市简讯》一个月期欧元/美元期权风险逆转指标受挫

0800GMT
* 一个月期欧元/美元期权delta值为0.25的风险逆转指标报0.75%,3个月期该指标报1.45%,偏向欧元卖权
* 下行风险溢价受创,因本周现汇偏强
* 一个月期风险逆转指标上周报1.2%,偏向欧元卖权,高于7月19日所及两年低位0.35%.(完)
--编译 丁琦;审校 戴素萍
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