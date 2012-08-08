〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.1561%,高于预测均值--业内人士

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透上海8月8日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权收益率为3.1561%,高于此前3.13%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债首场投标倍数为1.31倍.边际(最优)收益率为3.1945%.
今日招标新债为财政部今年第10期七年国债的第二次续发.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债将于8月9日开始续发行,8月13日续发行结束,续发行部分从8月15日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于6月6日招标发行了今年第10期国债,期限七年,票面利率3.14%.随后于7月11日进行了第一次续招标发行,加权中标收益率2.9972%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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