〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.1561%,高于预测均值--业内人士

路透上海8月8日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权收益率为3.1561%,高于此前3.13%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债首场投标倍数为1.31倍.边际(最优)收益率为3.1945%.

今日招标新债为财政部今年第10期七年国债的第二次续发.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债将于8月9日开始续发行,8月13日续发行结束,续发行部分从8月15日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于6月6日招标发行了今年第10期国债,期限七年,票面利率3.14%.随后于7月11日进行了第一次续招标发行,加权中标收益率2.9972%.(完)