(重温稿)《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.13%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)9:30-10:30

* 受访人数: 6位(银行、券商)

* 预测区间: 3.10%-3.15%

* 预测均值: 3.13%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月7日电---中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债.路透调查显示,作为今年第10期国债的第二次续发行,机构多以标的券CN120010=CFXS二级成交收益率作为明日投标参考,新债加权收益率预测均值落在3.13%附近,接近二级市场.

北京一银行交易员称,鉴于七年期国债近期走势相对稳定,明日续发国债收益率有望接近二级,预计在3.12%-3.15%附近.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.1297%;二级市场上,本次续发行债的标的120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.17%/3.14%,最新成交在3.1155%.

国信证券刊登在中国债券信息网的报告称,作为续发行品种,明日新债将主要参考标的券走势.120010券周一收益率成交集中在3.12%附近,结合目前资金状况,以及手续费等因素,建议投资型机构在3.10%-3.14%区间投标,投机型机构可在3.14%-3.16%区间博取边际.

另外,资金面的相对稳定,亦令市场对明日续发国债收益率的定位较为集中,预测区间仅有5个基点(bp).

财政部于6月6日招标发行了今年第10期国债,期限七年,票面利率3.14%.随后于7月11日进行了第一次续招标发行,加权中标收益率2.9972%.

明日招标的新债为财政部今年第10期七年国债的第二次续发.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债将于8月9日开始续发行,8月13日续发行结束,续发行部分从8月15日起与原发行部分合并上市交易.(完)