〔中国债市〕人民币利率互换续涨,国内资金成本持续维持在高位

路透北京8月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续涨.外围经济体近日出现些许正面讯息,国内资金成本又持续维持在高位,IRS节节上探.

"利率还是上,"上海一银行交易员称,"也就两个原因,国外有些好消息;上周末没降准,国内资金成本还挺高的."

上海一外资银行交易员亦指出,前期IRS的利率水平,透支了太多的利好预期;后期走势,需视政策面动向而变;诚然,市场调降法定存款准备金率的预期是在变淡,数据发布前后这只"靴子"若不落地,IRS继续上探的格局或难改.

一券商交易员则认为,虽然短期内IRS或仍存上探空间,但空间并不大;视野中存有一些做多机构趁机出货的情况,难以排除IRS利率后期转而下探的可能性.

上周五公布的美国7月非农就业岗位增加16.3万个,远超预估,创五个月最高,增幅创五个月最高,但失业率升至8.3%,很可能未改变对美联储推出新一轮货币刺激措施的预期.[ID:nST0536101]

央行今日进行了500亿元人民币逆回购操作,较当日到期量80亿大增,中标利率持平于3.35%.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.8529/2.9729 2.7225/2.8150 2.7583/2.8517 2.8200/2.9200 2.8100/3.0700

周一 2.8333/2.9650 2.6486/2.7371 2.6814/2.7743 2.7700/2.8671 2.7620/3.0360

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变动 +0.0196/+0.0079 +0.0739/+0.0779 +0.0769/+0.0774 +0.0500/+0.0529 +0.0480/+0.0340

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)