〔中国债市〕首批资产支持票据问世,地方城投再获新融资渠道(更新版)

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* 中国首批资产支持票据问世

* 第一批三家城投企业各融资约5-10亿元

* 为地方城投公司开拓新融资渠道

路透北京8月7日电---中国非金融企业资产证券化正式开闸,中国银行间交易商协会周二已注册通过第一批非金融企业资产支持票据(ABN),发起人分别为南京公用控股、浦东建设(600284.SS)和宁波城投.

两位消息人士稍早向路透透露,协会今天上午公布了首批三家企业资产支持票据名单,这三家企业均属于地方政府城投企业,此举为资金饥渴的地方融资平台开辟新视野.而在路透消息发出后不久,该协会网站即挂出接受上述三家公司注册通知书的文件.

据悉,南京公用控股(集团)有限公司此次发行资产支持票据募集资金10亿元人民币,由工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中信证券(600030.SS)(6030.HK)承销;而宁波城建投资控股有限公司的资产支持票据则由中信银行(601998.SS)(0998.HK)和中信证券联合承销,募资亦约10亿元.

上海浦东路桥建设股份有限公司的资产支持票据则由浦发银行(600000.SS)担任主承销商,募资5亿元.

"首批试水的ABN名单,主承销商和企业都选择了发行难度较低的'私募'方式,即定向发行."消息人士表示.

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会日前出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707498]

**先从'私募'起步,利好城投企业**

消息人士指出,首批三家注册企业均是地方城投公司,上述资产支持票据均采用非公开定向发行,并采用固定利率方式,通过簿记建档方式确定.

宁波城投此次发行资产支持票据的评级机构为中诚信国际,其评级部工商企业评级总监郭承来接受路透采访时表示,刚开始选择的ABN的发起人资产和现金情况都属较好水平,能保证现金流作为还款支持,对高信用城投债是利好消息.

"城投企业又多了一条融资渠道,而起初主承销商和企业都选择了发行难度较低的'私募'方式,也是考虑发行难度较低,未来公募还是私募发行,要看市场反应."

路透了解到,目前发行资产支持票据的企业基本均属高信用城投公司,基本上与政府都有协议,大多是以应收款或有稳定性现金流的公用事业的收费权作为基础资产.

"这对商业银行的投行业务是利好,"中信银行投行部一位人士告诉记者,各家承销商都想争取首单生意,"这可以显示银行创新能力,而企业反响和参与热情也不错."

一位评级公司人士亦表示,目前天津房信集团、园区国控(苏州工业园区国有资产控股发展有限公司)等还在排队,等待第二批发行.从收益率角度看,前两批资产支持票据的发行人资质都不错.

不少市场人士认为,ABN的问世,对缺钱的城投公司比较有吸引力,因ABN的资金用途相比银行贷款更灵活,但风险具有不确定性,作为一种新的票据投资品种,还有待市场各方的检验.(完)