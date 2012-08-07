〔日本政经〕消费税上调最后障碍料将清除,但野田仍面临提前大选压力

路透东京8月7日电---日本执政的民主党与反对党达成一致,将于周三就增税计划举行最终投票.若该计划获得通过,将给困境中的日本首相野田佳彦带来一场胜利,但野田仍面临压力,或被迫同意提前举行大选,以换取对他余下政治议程的支持.

下次大选时间是2013年8月,而野田佳彦不愿提前启动大选,因民调显示,那样的话民主党几乎肯定会落败.

但若其不承诺提前大选,则反对党不太可能给予野田佳彦更多支持,并且现在将开始与政府讨价还价.而政府则急于在面对选民之前多争取一些的时间.

反对党自民党总裁谷垣祯一周一对记者表示,"如果要启动该项法案,(野田佳彦)需直面民众,并纠正偏差."

"即便野田佳彦想要承诺提前选举,其所在政党成员也不会同意.所有人都知道,现在举行大选无异于是自杀,"Sophia University的政治学教授Koichi Nakano表示.

对于长期陷于"走马灯式"政府和政策瘫痪局面的日本而言,增税法案将会是一个突破,也是现年55岁的野田佳彦个人的一次胜利.

但很多议员对于在大选前增税持谨慎态度.此前六个较小的反对党提交了一项针对政府的不信任动议,作为象征性的最后努力,以阻止该增税计划.

在被问及若野田佳彦不承诺解散议会,自民党是否会寻求不信任动议或是谴责动议时,谷垣祯一表示,这样的论调正在党升温.(完)