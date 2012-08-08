尼日利亚中部一教堂发生枪击案,16人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿布贾8月7日电---尼日利亚警方周二称，三名枪手在中部的Kogi州一座基督教教堂内向礼拜者开枪，导致16人死亡。

“三名身份不明的持枪者在Okene的Deeper Life教堂向礼拜者开枪，杀害了16人。”Kogi州警署发言人Simeon Ille称。

一名害怕报复而不愿透露姓名的目击者称，约10名持枪者封锁住了教堂的出口，随后教堂内枪声响起。

Ille表示，安全部队上个月阻止了Okene另外一个教堂的自杀式爆炸袭击，不过嫌疑犯逃逸。Okene位于首都阿布贾以南约225公里。

伊斯兰激进组织博科圣地今年袭击了尼日利亚的数个基督教堂，不过周一的袭击地点比该组织通常针对的目标要靠南。

该组织松散地基于阿富汗的塔利班，通常针对政府官员和礼拜场所，打击他们声称伤害了其成员的人。（完）