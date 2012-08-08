尼日利亚中部一教堂发生枪击案,16人死亡

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布贾8月7日电---尼日利亚警方周二称，三名枪手在中部的Kogi州一座基督教教堂内向礼拜者开枪，导致16人死亡。
“三名身份不明的持枪者在Okene的Deeper Life教堂向礼拜者开枪，杀害了16人。”Kogi州警署发言人Simeon Ille称。
一名害怕报复而不愿透露姓名的目击者称，约10名持枪者封锁住了教堂的出口，随后教堂内枪声响起。
Ille表示，安全部队上个月阻止了Okene另外一个教堂的自杀式爆炸袭击，不过嫌疑犯逃逸。Okene位于首都阿布贾以南约225公里。
伊斯兰激进组织博科圣地今年袭击了尼日利亚的数个基督教堂，不过周一的袭击地点比该组织通常针对的目标要靠南。
该组织松散地基于阿富汗的塔利班，通常针对政府官员和礼拜场所，打击他们声称伤害了其成员的人。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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