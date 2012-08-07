〔中国经济〕生猪价格或续低位运行,将启动新一轮冻猪肉收储--发改委

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透北京8月7日电---中国国家发展和改革委员会周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.
中国之前曾于今年4月中旬开展过一轮冻猪肉收储,当时猪粮比价已跌破6:1盈亏平衡点.
刊登在发改委网站的新闻稿称,5月份以来生猪价格下跌幅度逐渐缩窄,6、7月份企稳略升.但受生猪产能依然偏高、当前正处于消费淡季等因素影响,近期生猪价格再次出现回落迹象.
"按照缓解生猪市场价格周期性波动调控预案的规定,国家决定进一步加大生猪市场调控力度,启动新一轮冻猪肉收储工作."新闻稿称.
猪肉价格是中国居民消费价格指数(CPI)的重要构成.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月居民消费价格同比涨幅(CPI)将进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.[ID:nSB1706216](完)
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--发稿 苏丹; 审校 张喜良
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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