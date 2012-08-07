〔中国金融〕证金公司注册资本拟扩至120亿,转融资资金相应扩大--媒体

路透北京8月7日电---中国推出转融通试点前夕,中国证券金融公司拟将75亿元人民币注册资本金进一步增资扩股到120亿元,按10倍杠杆比例计意味着该公司可提供的转融资资金规模将达到约1,200亿元.

中国证券网周二报导并称,证金公司已着手启动借入次级债相关工作,申请国有商业银行授信和发行短融券的工作进展顺利;预计当前市况下转融通业务推出后将以转融资业务占大多数.

报导援引证金公司负责人称,转融通试点推出后,资金与证券"按需供给",根据市场需要,转融资和转融券的数量和范围将会有所不同.

报导称,目前部分资金规模较大的公司在进行融资授信时仍有余力,但部分中小型券商由于自有资金受限,在开拓两融客户上亦"捆手捆脚",证金公司近期推出转融通试点将会以转融资交易为主,及时为市场注入新资金.

转融通业务,是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)等25家券商获得试点资格.

报导称,除预备增资扩股外,证金公司也已经开始着手通过上述方式筹集转融资资金,初步计划发债1,000亿元,分步实施,第一期发售200亿元.

报导并引述资深业内人士称,从资金使用程序上看,证金公司在转融通业务开展初期,将使用自有资金向市场提供转融资;此后可选择的融资方式包括借入次级债、商业银行授信、发行公司债、发行短期融资券,以及同业拆借五大类.

中国证券报上月末报导,转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入.[ID:nSB1694154](完)