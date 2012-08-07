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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 18:50 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,外资重返印尼与马来西亚股市

路透8月7日电---多数东南亚股市周二收低,其中新加坡股市摆脱一年高点.不过寄望欧洲采取措施解决债务危机的外国投资者,纷纷买入印尼和马来西亚股市,帮助提振人气.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI由一年高点下跌0.1%,因地产开发商嘉德置地(CATL.SI)执行长出售100万股套现,拖累该公司股价大跌2.2%.

印尼股市.JKSE收低0.5%,马来西亚股市.KLSE由近三周高点下挫0.5%,两个市场的成交量都很强劲.

印尼股市流入外资1,270万美元,马来西亚股市外资净买入593万美元股票.

泰国股市.SETI逆转该地区股市跌势,收盘持稳.

今年该地区表现最佳的股市--菲律宾股市.PSI在气象局发布暴雨预警之后休市.

1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3067.74 -4.08 -0.13 +15.92 2646.35

马来西亚 .KLSE 1631.12 -8.31 -0.51 +6.56 1530.73

泰国 .SETI 1208.19 0.18 +0.01 +17.84 1025.32

印尼 .JKSE 4085.58 -19.92 -0.49 +6.90 3821.99

菲律宾 .PSI 0.00 0.00 +0.00 -100.00 4371.96

越南 .VNI 422.50 -0.66 -0.16 +20.18 351.55

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(完)

--编译 李春喜 ;审校 王洋

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