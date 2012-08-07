〔东南亚股市〕多数收低,外资重返印尼与马来西亚股市

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透8月7日电---多数东南亚股市周二收低,其中新加坡股市摆脱一年高点.不过寄望欧洲采取措施解决债务危机的外国投资者,纷纷买入印尼和马来西亚股市,帮助提振人气.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI由一年高点下跌0.1%,因地产开发商嘉德置地(CATL.SI)执行长出售100万股套现,拖累该公司股价大跌2.2%.
印尼股市.JKSE收低0.5%,马来西亚股市.KLSE由近三周高点下挫0.5%,两个市场的成交量都很强劲.
印尼股市流入外资1,270万美元,马来西亚股市外资净买入593万美元股票.
泰国股市.SETI逆转该地区股市跌势,收盘持稳.
今年该地区表现最佳的股市--菲律宾股市.PSI在气象局发布暴雨预警之后休市.
1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3067.74 -4.08 -0.13 +15.92 2646.35
马来西亚 .KLSE 1631.12 -8.31 -0.51 +6.56 1530.73
泰国 .SETI 1208.19 0.18 +0.01 +17.84 1025.32
印尼 .JKSE 4085.58 -19.92 -0.49 +6.90 3821.99
菲律宾 .PSI 0.00 0.00 +0.00 -100.00 4371.96
越南 .VNI 422.50 -0.66 -0.16 +20.18 351.55
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(完)
--编译 李春喜 ;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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