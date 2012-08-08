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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:14 BJT

伊朗外长将出访土耳其,探讨叙利亚问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉8月7日电---伊朗一名外交官称，外长Ali Akbar Salehi周二将出访土耳其，商讨叙利亚问题，此次出访并非提前安排好的。叙利亚反对派此前绑架了一些伊朗人。

土耳其外交部一名官员确认了Salehi的访问，称与土耳其外长Ahmet Davutoglu的会谈将涉及地区问题。

该官员称，Salehi料于周二下午抵达，周二晚些时候离开。

“会谈料涉及叙利亚问题、在大马士革被绑架的伊朗人以及双边问题。”该官员表示。

伊朗媒体上周六报导，48名伊朗人在大马士革被绑架。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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