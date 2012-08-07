〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾一周低位,关注MPOB和USDA数据

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透新加坡8月7日电---马来西亚毛棕榈油期货周二触及逾一周低位,因交易员消化美国中西部降水增加的因素,这缓解了对于新作油籽供应进一步受损的担忧.
投资者还在本周稍晚公布关键报告前限制风险持仓.马来西亚棕榈油局(MPOB)周五将发布官方库存和产量数据,交易商预计库存水平将从6月所及14个月低位反弹.
本周稍晚还将公布美国农业部(USDA)月度供需报告,也将为判断大豆产量趋势和旱灾程度提供一些线索.
"在MPOB和USDA报告出炉前,市场弥漫谨慎情绪,"马来西亚一外资商品经纪公司的交易商表示.
"尽管有报导称周末出现一些降雨,但作物等级状况相当中性."
指标10月棕榈油期货FCPOc3收低0.4%,至每吨2,907马币(林吉特).价格稍早触及每吨2,897马币,为7月27日以来最低.
总成交量为23,574口,低于25,000口的正常水准.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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