〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾一周低位,关注MPOB和USDA数据

路透新加坡8月7日电---马来西亚毛棕榈油期货周二触及逾一周低位,因交易员消化美国中西部降水增加的因素,这缓解了对于新作油籽供应进一步受损的担忧.

投资者还在本周稍晚公布关键报告前限制风险持仓.马来西亚棕榈油局(MPOB)周五将发布官方库存和产量数据,交易商预计库存水平将从6月所及14个月低位反弹.

本周稍晚还将公布美国农业部(USDA)月度供需报告,也将为判断大豆产量趋势和旱灾程度提供一些线索.

"在MPOB和USDA报告出炉前,市场弥漫谨慎情绪,"马来西亚一外资商品经纪公司的交易商表示.

"尽管有报导称周末出现一些降雨,但作物等级状况相当中性."

指标10月棕榈油期货FCPOc3收低0.4%,至每吨2,907马币(林吉特).价格稍早触及每吨2,897马币,为7月27日以来最低.

总成交量为23,574口,低于25,000口的正常水准.(完)