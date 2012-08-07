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货币新闻 | 2012年 8月 7日 星期二 19:21 BJT

《独家新闻》印度正在考虑征收糖出口税,并取消进口税--政府消息人士

路透新德里8月7日电---印度政府消息人士周二表示,印度正在考虑对糖出口征税,并取消10%的进口税,以帮助限制外销,并遏制国内价格升势,因乾旱危及产出.

政府还计划在8月释出额外50万吨糖,以增加当地市场供应.

"我们正计划采取其中的部分措施,以控制价格.我们对目前的价格上涨不太满意,认为价格未处在合适的区间,"一位消息人士表示.

1月以来,印度指标糖期货NSMC1已大涨逾22%.周五,期价连续第三个交易日触及合约新高.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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