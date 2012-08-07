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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 19:56 BJT

〔标题新闻〕一与泰国富豪苏旭明有关联的公司开价每股55坡元,拟收购酿酒商APB约7.3%的股份

注:APB全称为Asia Pacific Breweries APBB.SI,新加坡Fraser and Neave (FRNM.SI)持有其约40%的股份.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nnL4E8J73LL]

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