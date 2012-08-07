〔标题新闻〕一与泰国富豪苏旭明有关联的公司开价每股55坡元,拟收购酿酒商APB约7.3%的股份

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
注:APB全称为Asia Pacific Breweries APBB.SI,新加坡Fraser and Neave (FRNM.SI)持有其约40%的股份.
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路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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