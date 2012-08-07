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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 19:49 BJT

〔表格〕8月4日止当周美国连锁店销售与前周持平--ICSC/高盛

路透8月7日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,8月4日止当周美国连锁店销售与前周持平.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月4日 545.5 2.4 0.0

7月28日 545.3 1.8 -1.7

7月21日 555.0 3.3 1.0 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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