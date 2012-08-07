〔表格〕8月4日止当周美国连锁店销售与前周持平--ICSC/高盛

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透8月7日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,8月4日止当周美国连锁店销售与前周持平.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
8月4日 545.5 2.4 0.0
7月28日 545.3 1.8 -1.7
7月21日 555.0 3.3 1.0 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。