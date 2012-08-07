欧洲已公布经济指标--2012/8/7

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-f +0.1-r --
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5%-p
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.4 -0.1 +2.4
德国 7月 +0.4-p -0.1-p +1.7-p
法国(HICP) 6月 +0.1 +0.1 +2.3
意大利(HICP) 7月 -1.6-p +0.2-f +3.7-p
生产者物价指数(PPI):
英国 6月 -0.4 -0.2-r +2.3
德国 6月 -0.4 -0.3 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 李春喜;审校 王洋
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路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。