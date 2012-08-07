〔国际油市〕亚洲柴油升水上涨,因美国买需或增加

路透新加坡8月7日电---亚洲柴油和航煤升水周二连续第三个交易日攀升,并可能进一步上涨.交易商称,在一家主要炼厂发生火灾之后,美国对亚洲油品的需求可能增长.

路透数据显示,含硫量0.5%柴油和航煤的现货升水分别上涨0.07和0.05美元,每桶较新加坡报价分别高出0.88和0.65美元.

雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在加州Richmond市日产能24.5万桶的炼厂周一发生大火.火灾始于工厂唯一的原油馏分设施,预计会造成西海岸供应紧张.

"我认为对美国西海岸的套利交易将会很有吸引力,"一名北亚的交易商表示.

交易商称,当套利有利可图时,日本、韩国和台湾的炼厂通常会向美国西海岸运送2-4艘柴油和航煤船货.

他们又称,由于亚洲供应本身受炼厂停工和检修的限制,如果美国也需要从亚洲购买油品,可能会进一步推高升水.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.04 1.68 1.35 124.36

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.55 1.69 1.36 123.86

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.72 1.68 1.34 125.04

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.48 1.72 1.37 125.76

8月柴油互换 GOSGSWMc1 125.09 1.68 1.36 123.41

9月柴油互换 GOSGSWMc2 124.00 1.60 1.31 122.40 (完)