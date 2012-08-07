〔国际油市〕亚洲柴油升水上涨,因美国买需或增加

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透新加坡8月7日电---亚洲柴油和航煤升水周二连续第三个交易日攀升,并可能进一步上涨.交易商称,在一家主要炼厂发生火灾之后,美国对亚洲油品的需求可能增长.
路透数据显示,含硫量0.5%柴油和航煤的现货升水分别上涨0.07和0.05美元,每桶较新加坡报价分别高出0.88和0.65美元.
雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在加州Richmond市日产能24.5万桶的炼厂周一发生大火.火灾始于工厂唯一的原油馏分设施,预计会造成西海岸供应紧张.
"我认为对美国西海岸的套利交易将会很有吸引力,"一名北亚的交易商表示.
交易商称,当套利有利可图时,日本、韩国和台湾的炼厂通常会向美国西海岸运送2-4艘柴油和航煤船货.
他们又称,由于亚洲供应本身受炼厂停工和检修的限制,如果美国也需要从亚洲购买油品,可能会进一步推高升水.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.04 1.68 1.35 124.36
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.55 1.69 1.36 123.86
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.72 1.68 1.34 125.04
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.48 1.72 1.37 125.76
8月柴油互换 GOSGSWMc1 125.09 1.68 1.36 123.41
9月柴油互换 GOSGSWMc2 124.00 1.60 1.31 122.40 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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