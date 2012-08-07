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货币新闻 | 2012年 8月 7日 星期二 21:17 BJT

〔美国经济〕经济停滞不前,需要实行新一轮量化宽松--FED官员罗森格伦

路透华盛顿8月7日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二再度呼吁美联储(FED)放松货币政策,称经济停滞不前且通胀不构成问题.

罗森格伦在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,美联储此前实行的两轮量化宽松措施未造成通胀压力.

他还表示,预计下半年经济不会有起色,需要实行新一轮量化宽松.

周二纽约时报也援引他接受访问时的表态,呼吁实施进一步量化宽松措施.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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