〔美国经济〕经济停滞不前,需要实行新一轮量化宽松--FED官员罗森格伦

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透华盛顿8月7日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二再度呼吁美联储(FED)放松货币政策,称经济停滞不前且通胀不构成问题.
罗森格伦在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,美联储此前实行的两轮量化宽松措施未造成通胀压力.
他还表示,预计下半年经济不会有起色,需要实行新一轮量化宽松.
周二纽约时报也援引他接受访问时的表态,呼吁实施进一步量化宽松措施.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。