〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差跌至一周低点

路透新加坡8月7日电---亚洲燃料油即期8月/9月跨月价差周二进一步收窄,因中日两国的需求前景依旧低迷.

路透数据显示,180-cst燃料油8月/9月跨月价差下滑0.25美元,至每吨逆价差4.25美元,为一周来最低.

该级别的现货价差也再度下跌0.10美元,至一周低点每吨较新加坡现货报价升水3.45美元.

另一方面,380-cst燃料油现货价差小升0.25美元,至三日高位每吨较新加坡现货报价升水3.40美元,实货交易窗口成交活动升温,共达成三笔380-cst燃料油交易.

斯里兰卡的需求再现,该国炼厂Ceylon Petroleum再度标购1.5万吨低硫燃料油和2.5万吨高硫燃料油,交付时间为8月29-30日.

孟加拉国也可能在下半年进口约60万吨燃料油,较上半年多出28.4万吨,因该国政府力争缓解国内电力短缺局面.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 660.30 10.05 1.55 650.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.70 9.60 1.51 637.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 10.00 1.55 645.00

380CST船用燃料油升水 8.30 0.40 5.06 7.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.45 -0.10 -2.82 3.55

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.40 0.25 7.94 3.15 (完)