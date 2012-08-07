〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差跌至一周低点

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透新加坡8月7日电---亚洲燃料油即期8月/9月跨月价差周二进一步收窄,因中日两国的需求前景依旧低迷.
路透数据显示,180-cst燃料油8月/9月跨月价差下滑0.25美元,至每吨逆价差4.25美元,为一周来最低.
该级别的现货价差也再度下跌0.10美元,至一周低点每吨较新加坡现货报价升水3.45美元.
另一方面,380-cst燃料油现货价差小升0.25美元,至三日高位每吨较新加坡现货报价升水3.40美元,实货交易窗口成交活动升温,共达成三笔380-cst燃料油交易.
斯里兰卡的需求再现,该国炼厂Ceylon Petroleum再度标购1.5万吨低硫燃料油和2.5万吨高硫燃料油,交付时间为8月29-30日.
孟加拉国也可能在下半年进口约60万吨燃料油,较上半年多出28.4万吨,因该国政府力争缓解国内电力短缺局面.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 660.30 10.05 1.55 650.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.70 9.60 1.51 637.10
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 10.00 1.55 645.00
380CST船用燃料油升水 8.30 0.40 5.06 7.90
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.45 -0.10 -2.82 3.55
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.40 0.25 7.94 3.15 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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