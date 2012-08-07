〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持坚,受越南意外需求支撑

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透新加坡8月7日电---亚洲汽油裂解价差周二连续第三个交易日处于四个月高位每桶12.62美元,受助于越南Dung Quat炼厂关闭之后该国的意外需求.
此外,交易商也在评估雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在加州Richmond炼厂火灾的影响.
"截至目前,还没有发往美国的订单,"一名驻新加坡交易商表示.
越南PetroVietnam Oil在求购总量为3.6万立方米8月交货的95号和92号汽油,8月8日截标,投标的有效期持续至8月9日.
上日越南Saigon Petro寻购1万吨汽油,交货时间在8月下半月,以弥补日产能13.5万桶的Dung Quat炼厂停产造成的供应缺口.招标将在8月10日结束.
亚洲石脑油价格接近每吨914.50美元的三个月高位,因布兰特原油价格坚挺.不过裂解价差跌至每吨升水86.65美元的四个交易日低点,因石化产品需求不及预期.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 914.50 11.00 1.22 903.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.36 1.22 1.24 98.14
97号现货汽油GL97-SIN 131.20 2.14 1.66 129.06
95号现货汽油GL95-SIN 125.90 1.30 1.04 124.60
92号现货汽油GL92-SIN 123.00 2.10 1.74 120.90
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 12.62 0.37 3.02 12.25 (完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
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