〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持坚,受越南意外需求支撑

路透新加坡8月7日电---亚洲汽油裂解价差周二连续第三个交易日处于四个月高位每桶12.62美元,受助于越南Dung Quat炼厂关闭之后该国的意外需求.

此外,交易商也在评估雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在加州Richmond炼厂火灾的影响.

"截至目前,还没有发往美国的订单,"一名驻新加坡交易商表示.

越南PetroVietnam Oil在求购总量为3.6万立方米8月交货的95号和92号汽油,8月8日截标,投标的有效期持续至8月9日.

上日越南Saigon Petro寻购1万吨汽油,交货时间在8月下半月,以弥补日产能13.5万桶的Dung Quat炼厂停产造成的供应缺口.招标将在8月10日结束.

亚洲石脑油价格接近每吨914.50美元的三个月高位,因布兰特原油价格坚挺.不过裂解价差跌至每吨升水86.65美元的四个交易日低点,因石化产品需求不及预期.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 914.50 11.00 1.22 903.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.36 1.22 1.24 98.14

97号现货汽油GL97-SIN 131.20 2.14 1.66 129.06

95号现货汽油GL95-SIN 125.90 1.30 1.04 124.60

92号现货汽油GL92-SIN 123.00 2.10 1.74 120.90

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 12.62 0.37 3.02 12.25 (完)