〔西班牙财政〕今年中央政府赤字目标放宽一个百分点至4.5%--官方文件

路透马德里8月7日电---一份官方文件显示,西班牙已将2012年中央政府赤字目标放宽一个百分点,此前欧盟执委会在7月软化了对该国的整体目标要求,因投资者担心西班牙无力控制其财政.

这份日期标明为8月3日的文件显示,2012年西班牙赤字目标已设定为相当于国内生产总值(GDP)的4.5%,此前目标为3.5%.上述赤字目标不包括地方和社会保障领域.

欧盟此前将西班牙2012年总体公共赤字与GDP之比的目标从先前的5.3%放宽至6.3%,不过该国政府未公布如何在其各公共行政部门之间分摊这一新目标.(完)