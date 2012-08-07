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货币新闻 | 2012年 8月 7日 星期二 21:45 BJT

〔美国股市〕受助ECB政策预期开高,标普指数5月3日来首次站上1,400点

路透纽约8月7日电---美国股市周二开高,标准普尔500指数自5月3日以来首次站在1,400点上方,因市场预期欧洲央行(ECB)将很快采取行动遏制欧债危机,提振市场人气.

道琼工业指数.DJI盘初上涨47.61点,或0.36%,至13,165.12点,标准普尔500指数.SPX上涨5.83点,或0.42%,至1,400.06点,Nasdaq指数.IXIC上涨13.64点,或0.46%,至3,003.55点.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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