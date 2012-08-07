〔美国股市〕受助ECB政策预期开高,标普指数5月3日来首次站上1,400点

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透纽约8月7日电---美国股市周二开高,标准普尔500指数自5月3日以来首次站在1,400点上方,因市场预期欧洲央行(ECB)将很快采取行动遏制欧债危机,提振市场人气.
道琼工业指数.DJI盘初上涨47.61点,或0.36%,至13,165.12点,标准普尔500指数.SPX上涨5.83点,或0.42%,至1,400.06点,Nasdaq指数.IXIC上涨13.64点,或0.46%,至3,003.55点.(完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。