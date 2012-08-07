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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 22:21 BJT

〔美国热股〕Knight Capital执行长称业务与以往一样,早盘劲扬逾4%

路透8月7日电---做市商Knight Capital(KCG.N)执行长Thomas Joyce周末努力挽救他的公司以免毁于一旦,但尽管独立投资者向其注入4亿美元现金,但Thomas Joyce仍有大量工作要作.

Joyce周一表示,其业务与以往一样.

在周二早盘交易中,Knight Capital股价劲扬4.23%,至3.2美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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