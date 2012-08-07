〔美国热股〕Knight Capital执行长称业务与以往一样,早盘劲扬逾4%

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透8月7日电---做市商Knight Capital(KCG.N)执行长Thomas Joyce周末努力挽救他的公司以免毁于一旦,但尽管独立投资者向其注入4亿美元现金,但Thomas Joyce仍有大量工作要作.
Joyce周一表示,其业务与以往一样.
在周二早盘交易中,Knight Capital股价劲扬4.23%,至3.2美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。