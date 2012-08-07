〔美国热股〕家得宝将收购U.S. Home Systems,后者股价暴涨逾36%

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透8月7日电---家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)表示将以约9,340万美元,合每股12.50美元收购制造企业U.S. Home Systems Inc USHS.O,以提振其家装服务业务.
收购价较U.S. Home Systems的周一收盘价溢价38%,交易预计将于今年年底完成.
在周二早盘交易中,家得宝股价涨0.11%,至52.06美元;U.S. Home Systems Inc暴涨36.97%,至12.42美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。