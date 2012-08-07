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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 22:32 BJT

〔美国热股〕家得宝将收购U.S. Home Systems,后者股价暴涨逾36%

路透8月7日电---家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)表示将以约9,340万美元,合每股12.50美元收购制造企业U.S. Home Systems Inc USHS.O,以提振其家装服务业务.

收购价较U.S. Home Systems的周一收盘价溢价38%,交易预计将于今年年底完成.

在周二早盘交易中,家得宝股价涨0.11%,至52.06美元;U.S. Home Systems Inc暴涨36.97%,至12.42美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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