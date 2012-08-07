〔欧洲汇市〕英镑小涨,因英国数据不像预期那样疲弱

* 英镑兑欧元脱离一个月低位

* 英国工业产出数据强于预期

* 英国央行通胀报告可能限制涨幅

路透伦敦8月7日电---英镑周二小涨,因英国工业产出和制造业数据强于预期,但数据并未导致对英央行将进一步放宽政策的预期发生改变,英镑涨势受限.

数据显示,英国制造业产出6月下降2.9%,优于回落4.1%的预期,5月为增长1.2%.工业产出下降2.5%,预期为回落3.4%,5月为增长1.0%.

英国央行将于周三公布季度通胀报告,市场广泛预期央行将下调2012年及之后的成长和通胀预期.如果报告与预期一致,则将提振英国央行将在今年稍后推出更多量化宽松举措,刺激陷于衰退中的经济的预期.

"英镑/欧元从今日上午公布的数据中寻获一定的支撑,"Rabobank的高级汇市策略师Jane Foley表示,"今日公布的一系列6月生产数据不佳,但总体数据不及原本担心的那么糟."

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.2%,至0.7932英镑,脱离周一触及的0.7963英镑的一个月高位.英镑兑美元GBP=D4上扬0.35%,报1.5660美元.

欧元EUR=近几日全面反弹,因预期欧洲央行可能采取行动压低西班牙和意大利借贷成本.

分析师称,这导致投资者将关注点重新转回英国经济基本面,之前因市场聚焦欧债问题而退居次席.

英国国家经济社会研究院(NIESR)预计,截至7月的三个月英国GDP萎缩0.2%,7月度GDP指数为12月来最高.(完)

--编译 母红;审校 李军

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