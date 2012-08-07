〔美国热股〕Nu Skin盘中重挫,此前一卖空机构质疑其在中国的运营方式

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透8月7日电---个人护理产品生产企业Nu Skin Enterprises Inc (NUS.N)周二盘中最多下跌12%,此前从事卖空操作的Citron Research公布了一份报告,指称Nu Skin在中国进行非法的多层次营销活动.
Citron周二在其网站上指称,Nu Skin在中国的直销业务实际上是"传销",违反了中国法律.
目前无法立即联络到Nu Skin进行置评.
Nu Skin周二盘中下跌9%,至44.60美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选