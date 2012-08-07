〔美国热股〕Nu Skin盘中重挫,此前一卖空机构质疑其在中国的运营方式

路透8月7日电---个人护理产品生产企业Nu Skin Enterprises Inc (NUS.N)周二盘中最多下跌12%,此前从事卖空操作的Citron Research公布了一份报告,指称Nu Skin在中国进行非法的多层次营销活动.

Citron周二在其网站上指称,Nu Skin在中国的直销业务实际上是"传销",违反了中国法律.

目前无法立即联络到Nu Skin进行置评.

Nu Skin周二盘中下跌9%,至44.60美元.(完)