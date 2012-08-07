〔纽约期市〕期糖扩大跌幅至五周低位,可可期货走高

路透纽约/伦敦8月7日电---原糖期货周二连跌第六日,触及五周低位,因主要出产国作物天气状况改善,且出现技术性抛售信号,可可期货受空头回补推动跳升至数月高位.

阿拉比卡咖啡期货走低,陷于较低的区间内,罗布斯塔咖啡也下挫.

洲际交易所(ICE)指标10月原糖期货SBc1下跌0.41美分,或1.9%,报每磅21.42美分,为7月2日以来最低结算价.根据汤森路透初步数据,盘中交投不旺,成交量约为80,000口.

因北半球未来数月进入收割期,以及中国进口商转售,预计全球将出现大规模过剩供应,加之技术指标越发疲弱,令原糖期货受压.

交易商预计,本周稍后,巴西的甘蔗种植集团Unica将公布强劲的压榨数据.

巴西最大的糖出口商Cosan (CSAN3.SA)的高管周一表示,该国中南部甘蔗压榨厂应该不会将2012/2013的甘蔗留到下一季来加工.

行业消息人士称,中国贸易商正在国际市场转售船货,因国内产量强于预期,且政府购买计划将结束导致糖进口量下降.

技术方面,技术信号疲弱,已连跌第六日,10月合约上周跌穿22.20美分,证实部分人士关于头肩形态形成的观点,且该合约周一跌穿100日移动均线.

伦敦10月白糖期货LSUc1收跌9.50美元,或1.6%,报每吨598.20美元,之前跌至四周低位596.90美元.该合约在略低于200日均线切入位597.30美元的地方寻获支撑.

可可期货触及数月高位,受助于西非天气干燥,以及担忧厄尔尼诺天气现象今年稍后对产量造成的影响.纽约和伦敦市场在近期升穿200日移动均线后也呈现技术性强势,交易商称,ICE期货因英镑/美元走强获得进一步支撑.

ICE-12月可可期货CCZ2收涨41美元,或1.7%,报每吨2,450美元,该合约稍早触及五个半月高位2,457美元.根据汤森路透初步数据和ICE数据,成交放量,达到近39,000口,为7月12日来最高.

伦敦12月可可期货LCCZ2收涨28英镑,或1.7%,收报每吨1,658英镑,该合约稍早触及九个月高位1,660英镑.

咖啡市场,ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌2.85美分,或1.6%,收报每磅1.7265美元.成交放量,成交量超过34,000口,为一个月最高.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌21美元,或1%,报每吨2,194美元.(完)