〔金属期市〕期铜价格涨至一周高位,因预计欧洲央行将采取行动

* 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦的讲话引发市场对第三轮量化宽松政策的预期

* 预计初秋季节性金属需求将上升

* 印尼PT Timah停止在现货市场出售锡,因价格较低

* 市场关注:周三德国将公布6月工业生产数据

路透纽约/伦敦8月7日电---期铜价格周二升至一周高位,因美元下跌及市场预期欧洲央行将采取必要措施解决欧债危机并提振经济.

包括金属、原油和股市在内的金融市场全线强劲上涨,因上周欧洲央行承诺将买入公债以缓解西班牙和意大利的压力,不过条件苛刻,尚未采取措施.

美联储有可能进一步买入公债增强了周二的乐观基调.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对纽约时报和CNBC表示,美联储应该扩大抵押贷款债券和公债购买规模,直到对经济状况感到满意为止.[ID:nSB1711412]尽管罗森格伦目前不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权委员,但金属投资者因美联储可能将推出第三轮量化宽松政策而受到鼓舞.

芝加哥Kingsview Financial交易主管Matthew Zeman提到铜价上涨时称,"人们持续因可能推出第三轮量化宽松政策而买入期铜,这是因为预计美联储主席贝南克将在下月宣布这一声明."

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2涨5.15美分,或1.5%,结算价报每磅3.4405美元,盘中交投区间介于3.37至3.4490美元,后者是7月31日以来最高水准.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘时成交量报69,500口,比30日均值高出近三分之二.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨85美元,报每吨7,580美元,当日高位为7,612美元,这是一周来最高水准.

但COMEX和LME期铜价格仍较2月触及的年内高点低约13%.

"我们观望欧元区将推出怎样的举措,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

"期铜上涨,因市场臆测欧洲央行很快将采取行动,但自6月期铜遭抛以来,铜价一直呈区间走势.除非中国的国内库存下降,否则铜价不太可能大幅波动.目前中国需求依旧不旺."

去年底以来,中国铜库存大幅上升,因经济增长开始放缓,令人担心铜的消费前景.

VTB Capital称,初秋中国铜库存可能开始下降,届时需求通常会出现季节性增加,而且中国当局可能将执行更多措施以提振经济.

**需求疲弱**

两位炼厂消息人士称,中国炼铜企业计划在近期税收调整后增加精炼铜的出口.税收调整导致其出口成本降低.

这一举动可能将把数千吨精炼铜转回至LME仓库,令全球铜价承压.

实货铜溢价下降,花旗在研究报告中称,"中国铜溢价下降,目前为每吨65美元,7月初曾升至85美元的高位,"这反应中国终端用户需求疲弱.

中国经济面临着外部需求萎缩及国内地产市场低迷的下行压力.

LME三个月期镍CMNI3下跌55美元,报每吨15,750美元,除此之外,所有其他金属均收高.

三个月期锡CMSN3大涨445美元,报18,270美元,此前有消息称,印尼PT Timah (TINS.JK)已停止在现货市场出售锡,因其市场价格较低,并在本月削减了印尼的锡出货量.

以下为1811GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.05 5.15 +1.52 343.60 0.13

LME期铝 1909.00 49.00 +2.63 2020.00 -5.50

LME期铜 7580.00 85.00 +1.13 7600.00 -0.26

LME期铅 1909.00 18.00 +0.95 2035.00 -6.19

LME期镍 15750.00 -55.00 -0.35 18710.00 -15.82

LME期锡 18265.00 440.00 +2.47 19200.00 -4.87

LME期锌 1873.00 24.00 +1.30 1845.00 1.52

上海期铝 15370.00 0.00 +0.00 15845.00 -3.00

上海期铜 54860.00 250.00 +0.46 55360.00 -0.90

上海期锌 14610.00 -10.00 -0.07 14795.00 -1.25

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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