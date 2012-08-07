〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因预计美国中西部将出现降雨

路透8月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,受获利了结打压,因天气预报称美国中西部作物带一些受乾旱影响的地区将出现降雨.

玉米期货亦因对大豆的溢出卖盘而承压.大豆较之玉米更受益于降雨.

一位农业气象专家周二表示,本周美国中西部受乾旱侵袭的多数作物带预计将出现凉爽天气和有利于作物生长的降雨.但下周可能将恢复干热天气.

"周末的降雨很好,今明两天中西部的西北部料再次出现新一轮降雨,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.

在周五美国农业部公布8月作物报告前已开始出现平仓操作.分析师平均预计今年玉米产量为110.26亿蒲式耳,低于美国农业部7月时预计的129.70亿蒲式耳.

9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为57.

9月玉米合约CU2收跌7美分,结算价报7.96美元.

今日CBOT玉米预估成交量为252,148口.(完)

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