〔美股盘后〕Priceline.com公布业绩后盘后交易中大跌7.3%

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
路透纽约8月7日电---Priceline.com Inc (PCLN.O)在周二盘后交易中大跌7.3%,此前该公司公布了业绩.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。