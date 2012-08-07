〔国际油市〕油价涨至12周高位,因北海产量下降且预计FED将推刺激措施

* 美联储官员敦促更多买入公债,支撑了油价

* 布兰特原油期货升逾200日移动均线切入位,美国原油期货升逾100日移动均线切入位

* 9月北海石油供应将降至纪录低位

路透纽约8月7日电---油价周二连续第三个交易收高,涨至12周高位,因北海石油产量下降,美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员支持更多买入公债以及中东局势紧张.

布兰特、美国原油以及成品油期货升逾关键移动均线切入位,为今天的多头人气带来了技术性支撑,三者均创下5月15日以来最高结算价.

大西洋飓风季节的第二个飓风威胁墨西哥,而且一场火灾损及加州第二大炼厂,为原油期货带来更多支撑.

"关于北海原油供应量降至纪录低位的消息早盘时带动布兰特原油上涨,它提振了其他所有原油和成品油价格,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称.

"另外波士顿联邦储备银行总裁指称他支持更多买入公债,再次燃起了市场对美联储推出更多刺激措施的预期,"Kilduff补充称.

9月布兰特原油期货LCOc1涨2.45美元,结算价报每桶112美元,为5月15日以来最高结算价,此前升逾200日移动均线切入位111.28美元.日高为112.56美元,这是5月15日触及112.67美元以来的最高水准.

美国9月原油期货CLc1上扬1.47美元,结算价报每桶93.67美元,此前升逾100日移动均线切入位93.47美元,并涨至94.42美元,此结算价和日高均为5月15日以来最高.

美国RBOB汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1均收于每加仑3美元左右,盘中于5月以来首次高于该水准.汽油期货已升逾100日移动均线切入位2.9661美元,取暖油期货升逾其200日移动均线切入位2.9921美元.

雪佛龙(Chevron)(CVX.N)位于加州里奇蒙的一家炼厂发生火灾后,成品油期货上涨.

**关注刺激措施**

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对接受采访时表示,美联储应该扩大抵押贷款债券和公债购买规模,直到对经济状况感到满意为止.[ID:nSB1711412]尽管罗森格伦目前不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权委员,但他的讲话支撑了投资者对美联储可能将采取行动的预期.

油价上涨之际,全球股市升至三个月新高,欧元/美元上涨,因有迹象显示欧洲向解决欧债危机迈进,尽管危机对欧元区经济的影响加剧,但投资者因而获得鼓舞.

**关注供应**

9月北海原油产量料降至每日720,000桶的纪录低位,加之欧盟对伊朗石油禁运已进入第二个月,导致供应紧张局面的加剧.

2012年亚洲对西非石油的进口量势将创纪录高位,因高质量原油供应增加推低了出口价格,且许多买家寻求伊朗原油的替代品.

大西洋飓风季的第二个飓风Ernesto预计将于周二和周三稍早横扫尤卡坦半岛.

美国能源资料协会(EIA)月报中调降2012和2013年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产量预估,并调高这两年的需求预估.

美国石油协会(API)周二公布,最近一周原油库存减少540万桶,最近一周汽油库存增加41.7万桶,馏分油库存增加240万桶.[ID:nSB8550286]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 93.67 1.47 1.6% 91.78 94.42 231,983 194,374

10月原油 93.94 1.48 1.6% 92.06 94.68 92,340 70,664

9月RBOB汽油 2.9913 0.0691 2.4% 2.9127 3.0088 41,161 41,513

10月RBOB汽油 2.7819 0.0646 2.4% 2.7136 2.7927 31,064 20,610

9月取暖油 2.9980 0.0571 1.9% 2.9324 3.0085 42,181 45,559

10月取暖油 3.0057 0.0564 1.9% 2.9416 3.0168 21,811 17,195

ICE合约

9月布兰特 112.00 2.45 2.2% 109.13 112.56 169,702 149,982

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 581,322 419,723 532,039 1,432,480 -2,274

汽油 111,280 93,734 138,107 254,606 47

取暖油 109,944 96,156 139,756 307,800 -727 (完)