〔美国债市〕公债价格回落,因投资者冀望决策者将采取行动解决欧债危机

* 美国将在周三标售10年期公债

* 欧洲危机忧虑限制价格跌幅

* 指标公债收益率触及逾一个月最高

路透纽约8月7日电---美国公债价格周二回落,推动指标公债收益率升至一个月高位,投资者因冀望全球决策者将采取行动扶助解决欧债危机,转而青睐风险较高资产.

在本周稍后美国标售公债前压,投资者低公债价格.

财政部周二标售320亿美元的三年期公债US3YT=RR,得标收益率为0.37%,高于7月标售时的0.366%.

尽管今日的公债标收益率攀升,但斯坦福CRT Capital Group的公债策略部主管David Ader表示,市场交投不旺.

"投资者手中没有头寸.他们能安全地观望,"Ader表示,"市场成交总体非常温和."

相反,投资者周二买入诸如股票等风险较高资产.美国股市连涨第三天,推动标普500指数升穿1,400点的心理关口,不过成交清淡.

全球市场本周劲扬,因欧洲央行上周暗示可能再度开始购买公债,以缓解西班牙和意大利的融资压力,但条件严苛,且尚未全部被满足.

另外,投资者可能为周三将进行的240亿美元10年期公债和周四进行的160亿美元30年期公债标售作准备.

在标售前,投资者通常会压低公债价格.

不过,部分分析师称,对美国公债的避险需求本周稍后将持续,因西班牙情势可能恶化,在该国寻求救助前,其借贷成本可能进一步攀升,为欧洲央行干预债市开启了大门.

指标10年期公债US10YT=RR价格回落18/32,收益率攀升至1.627%,稍早触及7月2日以来最高,且高于周一尾盘的1.56%.

"如果公债收益率在1.63-1.65%附近企稳,将引发更多的买盘,"孟菲斯FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示,"不过,在上述水平企稳的可能性不大."

公债价格走低导致收益率接近一些重要技术位,美银美林驻纽约的利率和汇市技术策略师MacNeil Curry称.

很多年期公债的关键支撑位面临压力,甚至可能失守,Curry表示,1.67%对10年期公债而言至关重要.

"这一水平很关键,因它是定义中期升势的重要指标.如果收益率升穿该水准并站稳,将暗示持续四个月的公债价格升势结束,下一个目标将是200日移动均线切入位1.88%或更高,"他说.

"需要明确的是,这一切都还未发生,我们仍然认为公债收益率将跌至1.24%,然后跌向1.00%,但如果升穿1.67%,将迫使我们放弃这一看涨观点."

-----------------------2003 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (- 2/32) 0.264

五年期公债US5YT=RR 99 (- 8/32) 0.703

10年期公债US10YT=RR 101-4/32 (-18/32) 1.627

30年期公债US30YT=RR 105-22/32 (-1-14/32) 2.720(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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