〔美国股市〕ADR连升第三天,因投资者押注主要央行很快将采取行动

路透纽约8月7日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二连升第三天,因投资者押注全球主要央行不久将加大力度刺激经济.

欧洲央行总裁德拉吉上周表示,将采取行动恢复欧元区受困债市的平静,提振市场希望.之后,希腊传来好消息,且西班牙和意大利借贷成本从7%之上的高位回落,使市场人气保持正面.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨0.9%,触及三个月高位.标普500指数.SPX.INX升0.5%.

诺基亚(NOK.N)急升5.6%,报2.65美元,因市场臆测该公司将苹果推出(AAPL.O)下一代iPhone之前,在9月初推出新款智能手机.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.1%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3收涨0.8%,至逾四个月来最高水平.

全球第二大铁矿石生产商力拓(RIO.N)预计将在周三公布上半年业绩是坚持目前的支出计划,尽管获利因价格回落和需求转弱而下降.该股小涨0.6%,报48.81美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.8%,拉美企业ADR指数.BKLA升0.22%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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