《日本重要政经日程》--8月8日

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
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(除特别说明外,均为GMT时间)
8月7日(二)
2350 - 7月银行放款余额
2350 - 6月经常帐
8月8日(三)
-- - 日本央行开始为期两日的政策会议
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据
0500 - 7月服务业景气判断指数
0600 - 前日本首相菅直人在日本全国新闻俱乐部就能源政策发表演讲
企业面消息:
0630 - 尼康(7731.T)公布4-6月财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。