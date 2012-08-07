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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--8月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月7日(二)

2350 - 7月银行放款余额

2350 - 6月经常帐

8月8日(三)

-- - 日本央行开始为期两日的政策会议

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据

0500 - 7月服务业景气判断指数

0600 - 前日本首相菅直人在日本全国新闻俱乐部就能源政策发表演讲

企业面消息:

0630 - 尼康(7731.T)公布4-6月财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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