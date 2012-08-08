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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 08:37 BJT

****欧洲经济指标预测--8月8日-8月15日****

路透8月8日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------8月6日当周----------------------------------

8月8日(三)

0545 瑞士消费者信心 第三季 负4 负8

0600 德国出口(较前月) 6月 -1.5% +3.9%

进口(较前月) -1.5% +6.3%

贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差150

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差50 逆差53

进口(亿欧元) -- 427.65

出口(亿欧元) -- 374.40

1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.8% +1.6%

8月8日-19日

2301 英国RICS房价差值 7月 负24 负22

8月9日(四)

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差86.3 逆差83.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41 逆差38.7

8月10日(五)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至6月 -- 赤字696

0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.4% -1.9%

0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.0% +3.0%

HICP(较前月) -1.6% -1.6%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 7月 +1.5% -2.2%

(较上年同期) -1.5% -2.3%

PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.4%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

核心PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.6% +2.0%

--------------------------------8月13日当周---------------------------------

8月13-15日

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -0.4% -1.1%

(较上年同期) +1.3% +1.1%

8月13日(一)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41

8月14日(二)

0530 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- 持平

0530 法国HICP(较前月) 7月终值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.3%

0600 德国GDP(较上季) 第二季初值 +0.2% +0.5%

(较上年同期) -- +1.7%

0645 法国经季节调整就业人口 第二季 -- +0.1%

0715 瑞士综合PPI(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -2.2%

0830 英国CPI(较前月) 7月 -- -0.4%

(较上年同期) -- +2.4%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +2.8%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.8%

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 -0.3% 持平

(较上年同期) -- -0.1%

0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -- +0.6%

(较上年同期) -- -2.8%

0900 德国ZEW景气判断指数 8月 -- 负19.6

现况指数 -- 正21.1

8月15日(三)

0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 -- 增加0.61

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 8月 -- 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) -- 2-7

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 -- 8.1%(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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