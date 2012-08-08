欧洲经济指标预测--8月8日-8月15日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月8日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月8日(三)
0545 瑞士消费者信心 第三季 负4 负8
0600 德国出口(较前月) 6月 -1.5% +3.9%
进口(较前月) -1.5% +6.3%
贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差150
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差50 逆差53
进口(亿欧元) -- 427.65
出口(亿欧元) -- 374.40
1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.8% +1.6%
8月8日-19日
2301 英国RICS房价差值 7月 负24 负22
8月9日(四)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差86.3 逆差83.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41 逆差38.7
8月10日(五)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至6月 -- 赤字696
0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.4% -1.9%
0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.0% +3.0%
HICP(较前月) -1.6% -1.6%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 7月 +1.5% -2.2%
(较上年同期) -1.5% -2.3%
PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
核心PPI产出物价(较上月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
--------------------------------8月13日当周---------------------------------
8月13-15日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -0.4% -1.1%
(较上年同期) +1.3% +1.1%
8月13日(一)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41
8月14日(二)
0530 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- 持平
0530 法国HICP(较前月) 7月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.3%
0600 德国GDP(较上季) 第二季初值 +0.2% +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
0645 法国经季节调整就业人口 第二季 -- +0.1%
0715 瑞士综合PPI(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -2.2%
0830 英国CPI(较前月) 7月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.4%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.8%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.8%
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 -0.3% 持平
(较上年同期) -- -0.1%
0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -2.8%
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 -- 负19.6
现况指数 -- 正21.1
8月15日(三)
0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 -- 增加0.61
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 8月 -- 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) -- 2-7
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 -- 8.1%(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI