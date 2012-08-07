版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--8月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布第二季非农生产率和单位劳工成本初值

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1700 - 财政部标售10年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐