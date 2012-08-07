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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 07:56 BJT

〔日本数据〕7月银行放款余额较上年同期增长0.7%--央行

路透东京8月8日电---日本央行周三公布数据显示,日本主要银行7月放款余额较上年同期增加0.7%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为458.213兆(万亿)日圆(5.83万亿美元).

日本央行并称,7月扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.0%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

7月 6月 5月

含信金银行 +0.7 +0.6* +0.2

不含信金银行 +1.0 +0.8 +0.4

银行持有的商业票据余额 -3.5 +0.2 +0.5*

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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