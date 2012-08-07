〔日本数据〕7月银行放款余额较上年同期增长0.7%--央行

国际油市：API称上周美国原油库存意外减少88.4万桶，预估为增加350万桶

路透纽约2月22日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 下降，因进口减少，而汽油和馏分油库存也降低。 API公布，在截至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.12 7亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少170万桶。 API数据显示，上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。上周 炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。上周 馏分油库存大跌420万桶，远高于分析师预估为减少48.3万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)