〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,巴拿马型运价承压

路透8月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第21天下跌,因巴拿马型船舶运价继续承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌7个点或0.83%,至836点.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.47%,至868点.日均获利下跌175美元至6,921美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降至7,843美元;超灵便型船舶日均获利下降至10,103美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨23点或1.89%至1,237点.海岬型船舶日均获利上攀升至4,596美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)