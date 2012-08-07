〔重温稿〕〔路透调查〕韩国央行在本周会议上料按兵不动,但年底前可能再次降息

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
* 25位分析师全数预期年底前会降息
* 15人预期8月9日会议上不会调整利率
* 政策决议将在8月9日0100GMT左右公布
记者 Christine Kim 编译 王冠中
路透首尔8月6日电---路透调查显示,韩国央行在上月意外降息后,本周会议上料按兵不动,但若经济持续放缓,今年年底前肯定还会再至少降息一次.
25为首访分析师中有15人预期韩国央行在周四会议上将维持政策利率KROCRT=ECI在3.00%不变,另外10人则预期再次降息.
7月出口、通胀和房价数据显示,韩国经济在第二季创下2008-2009年全球金融危机以来最疲弱增速后,本季还会更进一步放缓.
但分析师指出,韩国央行可能会希望先彻底评估最新降息举措的效果,并观察其他较大国家的央行如何回应全球疲态,之后才进行后续的政策宽松.
"只用一个月来观察降息带来的提振成长效益时间太短,因此(央行)很可能会再多等一个月,"Daishin Economic Research Institute主管Kim Yoon-gee说.
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韩国央行总裁金仲秀曾表示,央行将缓步调整利率,而韩国央行在1999年采用设定利率机制后,也只有在2008年一度连续两个月降息.
韩国央行在7月13日表示,第三季和第四季按季成长率料回升至1%或以上,高于第二季的成长0.4%,但之后公布的数据使得这样的假设出现疑虑.
7月出口按年降幅为近三年来最大,且制造业活动萎缩速度为七个月来最快,通胀率则降至逾12年最低.
"近期数据较预期疲弱,使得韩国央行现行预估下修的风险升高,央行目前预期2012年下半年国内生产总值(GDP)较上年同期增幅回升至3.2%,"首尔摩根大通的经济分析师Jiwon Lim说.
债市和货币市场利率均显示交易商预期短期内再次降息的机率升高,而三年期公债收益率(殖利率)KRTSY3Y=KQ则收在七日政策利率水准下方.
韩国央行在2010年7月至2010年6月间累计升息125个基点,央行称之为政策正常化进程,但随着欧元区财政危机造成经济回落,央行也不得不改变政策.(完)
--译文审校 隋芬
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
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