〔货币市场〕短期利率持低,美国四周期国库券标售受支撑

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透纽约8月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的近零利率政策使美国国库券利率周二持低,支撑了每周例行的四周期国库券标售.
美国财政部标售400亿美元四周期国库券,得标利率为0.085%,高值得标率为23.55,投标倍数为4.23.
其它方面,隔夜一般抵押品回购利率周一收在10个基点,周二开高,但汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称,收盘料将再度走软.
海外市场上,银行间拆放款利率小跌,而且料将进一步走软,上周欧洲央行助燃了对进一步降息和更多非常规政策的预期.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周二从0.374%跌至0.370%.
不过,投资者目前关注的是欧洲央行恢复购买西班牙和意大利公债的前景.
远期价格ECBWATCH显示,欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=到年底料从当前11个基点跌至3个基点左右.
欧洲央行期待将存款利率降至零的空前之举会提振银行间拆借,但迄今为止银行主要还是将资金留在欧洲央行账户上.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
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