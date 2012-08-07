〔货币市场〕短期利率持低,美国四周期国库券标售受支撑

路透纽约8月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的近零利率政策使美国国库券利率周二持低,支撑了每周例行的四周期国库券标售.

美国财政部标售400亿美元四周期国库券,得标利率为0.085%,高值得标率为23.55,投标倍数为4.23.

其它方面,隔夜一般抵押品回购利率周一收在10个基点,周二开高,但汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称,收盘料将再度走软.

海外市场上,银行间拆放款利率小跌,而且料将进一步走软,上周欧洲央行助燃了对进一步降息和更多非常规政策的预期.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周二从0.374%跌至0.370%.

不过,投资者目前关注的是欧洲央行恢复购买西班牙和意大利公债的前景.

远期价格ECBWATCH显示,欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=到年底料从当前11个基点跌至3个基点左右.

欧洲央行期待将存款利率降至零的空前之举会提振银行间拆借,但迄今为止银行主要还是将资金留在欧洲央行账户上.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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