〔亚洲橡胶〕8月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
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路透8月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 8月 216.2 44 214.1 12
* 9月 219.0 77 217.6 10
*10月 221.6 79 220.4 6
*11月 223.4 134 222.6 3
*12月 225.5 840 224.0 472
* 1月 227.2 3054 225.6 1221
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
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