斯里兰卡向中国大使馆移交37名被捕渔民

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透科伦坡8月7日电---斯里兰卡官员表示，斯里兰卡周二向中国大使馆移交了37名被捕中国渔民。两天前，这些渔民因未经许可在斯里兰卡近海水域捕鱼被该国海军逮捕。
斯里兰卡海军周日在该国东部海域截获了两艘中国渔船，并逮捕了船上的37名中国渔民，一并被捕的还有两名斯籍代理商。
斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya对路透表示：“中国船员没有错，该案现在的问题在于斯里兰卡船主。我们已将中国船员移交给中国大使馆官员。”
斯里兰卡警方发言人Ajith Rohana表示，两名斯里兰卡代理商在出庭后已提交保释金。
新华社周一报导称，中国大使馆要求斯里兰卡方面依法办事，尽快查清真相，释放中国渔民。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI