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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:15 BJT

斯里兰卡向中国大使馆移交37名被捕渔民

路透科伦坡8月7日电---斯里兰卡官员表示，斯里兰卡周二向中国大使馆移交了37名被捕中国渔民。两天前，这些渔民因未经许可在斯里兰卡近海水域捕鱼被该国海军逮捕。

斯里兰卡海军周日在该国东部海域截获了两艘中国渔船，并逮捕了船上的37名中国渔民，一并被捕的还有两名斯籍代理商。

斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya对路透表示：“中国船员没有错，该案现在的问题在于斯里兰卡船主。我们已将中国船员移交给中国大使馆官员。”

斯里兰卡警方发言人Ajith Rohana表示，两名斯里兰卡代理商在出庭后已提交保释金。

新华社周一报导称，中国大使馆要求斯里兰卡方面依法办事，尽快查清真相，释放中国渔民。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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